В СКР подсчитали количество преступлений со стороны нелегалов в 2024 году

СКР: количество преступлений нелегалов за 2024 год в России выросло втрое

Количество преступлений, совершенных нелегалами, за первые восемь месяцев 2024 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, всего иностранцы совершили за 2024 год 26 тысяч преступлений. При этом практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами, — с 2880 до 8059. Количество нарушений со стороны приезжих, получивших гражданство России менее десяти лет назад, выросло с 7 тысяч до 11 тысяч.

Ранее стало известно, что с января по август мигранты совершили 73 деяния экстремистской направленности, в аналогичный период 2023 года таких правонарушений было 59. Глава СКР Александр Бастрыкин подчеркнул, что на все факты противоправного поведения мигрантов обязаны реагировать правоохранители. Он призвал не давать возможности преступникам убежать за границу.

Бастрыкин также назвал причину роста миграционной преступности в России.

