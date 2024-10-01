В СК раскрыли число совершенных иностранцами преступлений за восемь месяцев 2024 года

СК: иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений в РФ за 8 месяцев 2024 года

За восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В ведомстве заявили, что практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами» — с 2880 до 8059. Количество нарушений приезжих, получивших гражданство России менее десяти лет назад, выросло с семи до 11 тысяч.

При этом с января по август мигранты совершили 73 деяния экстремистской направленности, в аналогичный период 2023 года таких правонарушений было 59.