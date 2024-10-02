Володин рассказал о внесенных в Госдуму законопроектах против нелегальной миграции

Володин: в Госдуму внесены пять законопроектов против нелегальной миграции

В Госдуму внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в России. О них рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его словам, документы рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года. Целью законопроектов Володин назвал наведение порядка в миграционной сфере и ужесточение наказание за нарушение законодательства.

«Те, кто хочет работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России. А для тех, кто нарушает закон, наказание должно быть строгим и неотвратимым», — считает Володин.

Депутаты предлагают признать обстоятельством, которое отягощает наказание, совершение преступления человеком, незаконно пребывающем на территории России. Кроме того, они внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, которая совершена организованной группой или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Еще один законопроект призван установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, которые связаны с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев. Также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают мигрантам незаконные услуги для оформления миграционного статуса.