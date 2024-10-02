В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

Яровая: в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

В Государственную Думу внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в России. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая, ее цитирует ТАСС.

Как отметила депутат, задача парламентариев — сделать невыгодной организацию незаконной миграции в России и пресечь любые правонарушения, которые могут нанести вред общественным и государственным интересам.

Законопроекты вносятся всеми фракциями нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным, уточнила Яровая. В частности, депутаты Госдумы внесли законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

Днем ранее, 1 октября, в Госдуме на пленарном заседании обсуждали тему миграции. В тот же день Дума приняла в I чтении проект о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции.

По данным Следственного комитета (СК), количество преступлений, совершенных нелегалами, за первые восемь месяцев 2024 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За 2024 год иностранцы совершили 26 тысяч преступлений.