Организацию незаконной миграции предложили сделать особо тяжким преступлением

Организацию нелегальной миграции предложили считать особо тяжким преступлением

Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае внесения изменений в Уголовный кодекс наказание за это деяние будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

1 октября Володин сообщил, что проект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции одобрен Госдумой. Как пояснил законотворец, принятый в I чтении законопроект дополняет статью 104.1 УК о конфискации имущества статьей 322.1 «Организация незаконной миграции».

Ранее сотрудники МВД раскрыли в Москве криминальную схему по легализации в стране тысячи мигрантов через подставные строительные фирмы. Члены организованной преступной группы (ОПГ) заработали на теневом бизнесе миллионы рублей.