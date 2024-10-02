Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 2 октября 2024Россия

Организацию незаконной миграции предложили сделать особо тяжким преступлением

Организацию нелегальной миграции предложили считать особо тяжким преступлением

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае внесения изменений в Уголовный кодекс наказание за это деяние будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

1 октября Володин сообщил, что проект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции одобрен Госдумой. Как пояснил законотворец, принятый в I чтении законопроект дополняет статью 104.1 УК о конфискации имущества статьей 322.1 «Организация незаконной миграции».

Ранее сотрудники МВД раскрыли в Москве криминальную схему по легализации в стране тысячи мигрантов через подставные строительные фирмы. Члены организованной преступной группы (ОПГ) заработали на теневом бизнесе миллионы рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

      Названы два продукта на завтрак для эффективного похудения

      Израилю предложили рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана

      Бросивший младенца в сугроб блогер задолжал налоговой сотни тысяч рублей

      Часть Сумской области осталась без света после удара

      Немецкий автоконцерн призвал не вводить пошлины против китайских машин

      В ЛНР рассказали об успехах Российской армии на сватовско-кременном участке фронта

      Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль

      В Госдуму внесли проект о штрафах до 60 миллионов рублей за фиктивную регистрацию

      Удерживавший россиянку в машине таксист попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше