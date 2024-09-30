Раскрыта криминальная схема по легализации в России тысячи мигрантов

МВД: в Москве ОПГ легализовала 1 тыс. мигрантов через строительные фирмы

Сотрудники МВД раскрыли в Москве криминальную схему по легализации в стране тысячи мигрантов через подставные строительные фирмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены организованной преступной группы (ОПГ) заработали на теневом бизнесе пять миллионов рублей.

27 сентября сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали девять организаторов канала незаконной миграции. По версии следствия, в 2023 году фигуранты, имея связи с уполномоченными принимать решения о выдаче российского гражданства госслужащими, создали организованную преступную группу и стали подыскивать граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований.