Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 27 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ и СК задержали девять организаторов канала незаконной миграции

В Москве ФСБ и СК задержали девять организаторов канала незаконной миграции

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета (СК) России задержали девять организаторов канала незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В рамках расследования этого дела правоохранители провели 30 обысков на территории Москвы, Донецкой народной республики (ДНР), Ростова-на-Дону и Тулы, где изъяли многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты, имея связи с уполномоченными принимать решения о выдаче российского гражданства госслужащими, создали организованную преступную группу и стали подыскивать граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований. Далее за вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей они изготавливали иностранцам подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР. Это упрощало таджикам и узбекам получение российского паспорта.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО. Пожизненно осужденный Ося начал приводить себя в спортивную форму

      СК начал проверку после спасения мужчины из рабства в Тюменской области

      Комбат ВСУ предрек продвижение Армии России в любую погоду

      Обнаружена солнечная система с белым карликом

      Блогера Варламова решили привлечь к уголовной ответственности за иноагентство

      В российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя

      Лукашенко порассуждал об альтернативах на посту президента

      Сектанты потребовали у властей российского города полмиллиарда рублей за одно здание

      Премьер Грузии назвал ребячеством отказ Байдена приглашать его на ужин

      Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше