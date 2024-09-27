В Москве ФСБ и СК задержали девять организаторов канала незаконной миграции

В Москве сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета (СК) России задержали девять организаторов канала незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В рамках расследования этого дела правоохранители провели 30 обысков на территории Москвы, Донецкой народной республики (ДНР), Ростова-на-Дону и Тулы, где изъяли многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты, имея связи с уполномоченными принимать решения о выдаче российского гражданства госслужащими, создали организованную преступную группу и стали подыскивать граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований. Далее за вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей они изготавливали иностранцам подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР. Это упрощало таджикам и узбекам получение российского паспорта.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов.