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11:31, 26 сентября 2024Силовые структуры

Двоих владельцев сети хостелов задержали за незаконную легализацию 900 мигрантов

В Петербурге полиция задержала владельцев хостелов за легализацию 900 мигрантов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении семейной пары следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Обоих заключили под стражу.

По версии следствия, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах Петербурга, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения. Далее иностранцев ставили на миграционный учет. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих.

Ранее в Москве задержали пять человек, в том числе участкового одного из отделов полиции, за создание канала незаконной миграции. С июня 2021 года по июнь 2024 года соучастники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания.

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