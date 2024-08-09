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03:29, 9 августа 2024Силовые структуры

В Москве перекрыли канал незаконной миграции

СК РФ: в Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В Москве пресекли деятельность участников преступной группы, подозреваемых в создании канала незаконной миграции. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице в Telegram.

Согласно информации ведомства, с июня 2021 года по июнь 2024 года соучастники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания. Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции Москвы.

«Проведены обыски в жилище подозреваемых, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям», — говорится в публикации.

Ранее в Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, местной жительницы и ее супруга, имеющего гражданство России и Узбекистана, за незаконную легализацию мигрантов.

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      Маргарита Пименова
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