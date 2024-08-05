Россияне помогли незаконно легализоваться 500 мигрантам

В Калининграде местные жители помогли незаконно легализоваться 500 мигрантам

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, местной жительницы и ее супруга, имеющего гражданство России и Узбекистана, за незаконную легализацию 500 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ее мужу — в виде заключения под стражу. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, с января 2023 года обвиняемые организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между не менее чем 500 иностранцами и индивидуальным предпринимателем. В результате на основании этих фиктивных документов мигранты смогли легально находиться на территории России.

Ранее в Ленинградской области полиция задержала семейную пару, которая фиктивно зарегистрировала более четырех тысяч мигрантов.