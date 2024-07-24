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11:27, 24 июля 2024Силовые структуры

Российскую пару задержали за фиктивную регистрацию нескольких тысяч мигрантов

В Ленинградской области задержали пару за фиктивную регистрацию 4 тыс. мигрантов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ленинградской области полиция задержала семейную пару, которая фиктивно зарегистрировала более четырех тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

В отношении 46-летней безработной жительницы деревни Клопицы и ее 51-летнего мужа завели уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

По версии следствия, в мае 2022 года родственница подозреваемой открыла хостел, в котором пара и начала незаконно регистрировать иностранцев. При этом в реальности мигранты там не проживали, как это требуется по закону. В феврале 2023 года хостел перестал работать из-за нарушений, однако в марте в этом же помещении открылся хостел с новым названием и формально новым владельцем. Там снова стали регистрировать иностранцев. В октября 2023 года задержанные решили поменять юридическое лицо на то, которое еще не фигурировало в теневых операциях, но этому помешали силовики.

С каждого иностранца семейная пара брала около семи тысяч рублей. Таким образом они незаконно легализовали более четырех тысяч мигрантов. В преступную деятельность пары были вовлечены 22-летняя дочь мужчины от первого брака и 36-летняя сестра женщины, а также двое знакомых.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали иностранцы, которые нелегально оформили по месту пребывания более одной тысячи мигрантов.

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