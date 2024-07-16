В российском городе иностранцы фиктивно оформили более тысячи мигрантов и попались

В Петербурге задержаны иностранцы за фиктивное оформление более 1000 мигрантов

В Санкт-Петербурге задержаны иностранцы, которые нелегально оформили по месту пребывания более одной тысячи мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, задержанные сняли офисное помещение, где за деньги незаконно оформляли фиктивную регистрацию мигрантам по месту пребывания. Предварительно установлено, что таким образом им удалось оформить более одной тысячи человек. По информации официального представителя МВД России, мигранты получали у них пакет фиктивных документов и затем обращались с ним в миграционный центр, расположенный в соседнем здании, с тем, чтобы узаконить их пребывание на территории Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года из России выслали более 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного закона.