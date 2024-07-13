Более 65 тысяч нелегалов выслали из России с начала года

МВД: за 2024 год из России выслали 65 тысяч мигрантов за нарушение закона

С начала 2024 года из России выслали более 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного закона. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк.

В публикации сказано, что предпринимаемые ведомством меры позволили снизить число преступлений со стороны мигрантов. По данным МВД, этот показатель за полгода уменьшился на 6,4 процента.

Так, число особо тяжких преступлений снизилось на 11 процентов: грабежей — на 30 процентов, покушений на убийство — на 18 процентов, разбоев — почти на 10 процентов, преступлений против половой неприкосновенности — на 8,5 процента.

«За пределы страны удалено почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей предыдущего периода», — добавила Волк.

В России захотели ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции. Такие преступления отнесут к категории тяжких.