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15:00, 12 июля 2024Россия

В России захотели ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции

Яровая: организацию нелегальной миграции отнесут к тяжким преступлениям

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, отнесут к категории тяжких. Об этом сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

По словам Яровой, все уполномоченные ведомства дадут отклик на законопроект в течение недели. Договоренность об этом уже достигнута, подчеркнула она.

12 июля стало известно об инициативе Минтруда запретить нелегальным мигрантам работать в такси и доставке. Издание «Ведомости», в распоряжении которого оказался проект закона, сообщает, что итоговую версию документа внесут в Госдуму до 4 августа.

Ранее в Госдуме захотели депортировать из страны мигрантов, отбывших тюремное заключение. Согласно действующему законодательству, депортация назначается иностранцам только за определенные уголовные статьи. В случае принятия соответствующего закона эта мера будет распространяться на иностранцев, совершивших любое из умышленных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.

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      Алан Босиков
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