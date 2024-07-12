В России захотели ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции

Яровая: организацию нелегальной миграции отнесут к тяжким преступлениям

Преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, отнесут к категории тяжких. Об этом сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

По словам Яровой, все уполномоченные ведомства дадут отклик на законопроект в течение недели. Договоренность об этом уже достигнута, подчеркнула она.

12 июля стало известно об инициативе Минтруда запретить нелегальным мигрантам работать в такси и доставке. Издание «Ведомости», в распоряжении которого оказался проект закона, сообщает, что итоговую версию документа внесут в Госдуму до 4 августа.

Ранее в Госдуме захотели депортировать из страны мигрантов, отбывших тюремное заключение. Согласно действующему законодательству, депортация назначается иностранцам только за определенные уголовные статьи. В случае принятия соответствующего закона эта мера будет распространяться на иностранцев, совершивших любое из умышленных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.