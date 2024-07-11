В Госдуме захотели депортировать из России одну категорию мигрантов

В Госдуму внесли проект о депортации всех отбывших заключение иностранцев

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об обязательной депортации из России всех отбывших заключение в местах лишения свободы иностранцев и лиц без гражданства. Копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Поправки предлагается внести в федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию Россию. Согласно действующему законодательству, депортация назначается иностранцам только за определенные уголовные статьи. Авторы инициативы захотели расширить действие меры на все умышленные преступления этой категории мигрантов.

В пояснительной записке депутаты обратили внимание на данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2023 году в России число преступлений среди приезжих выросло на 75 процентов — до 21,8 тысячи. При этом, по информации Следственного комитета, в минувшем году расследовано больше 31 тысячи преступлений, совершенных мигрантами, отмечают парламентарии.

По мнению авторов документа, неизбежная депортация за совершенные преступления станет для мигрантов сдерживающим фактором. «Более того, обязательная депортация подчеркивает необходимость соблюдения законов Российской Федерации и неотвратимость наказания за их несоблюдение для иностранных граждан и лиц без гражданства», — заключили они.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса административных правонарушений, связанных с общественной безопасностью и проявлениями экстремизма. Речь идет о неповиновении силовикам, мелком хулиганстве, пропаганде нацизма, стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах и других противозаконных действиях. Спикер нижней палаты подчеркнул, что депутаты поддержат проект.