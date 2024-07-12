В России нелегальным мигрантам захотели запретить работу в двух сферах

В Минтруде захотели запретить нелегальным мигрантам работать в такси и доставке

В России нелегальным мигрантам захотели запретить работу в двух сферах. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя Минтруда.

Поступивший в редакцию законопроект обязывает операторов контролировать соблюдение иностранцами трудового законодательства.

Издание отмечает, что итоговую версию документа разрабатывали на протяжении двух лет. Законопроект планируют внести в Госдуму до 4 августа.

Ранее в Госдуме захотели депортировать из страны мигрантов, отбывших наказание в местах лишения свободы. По данным Генпрокуратуры, которые приводят авторы соответствующего законопроекта, в 2023 году число совершенных иностранцами преступлений увеличилось на 75 процентов.