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11:10, 12 июля 2024Россия

В России нелегальным мигрантам захотели запретить работу в двух сферах

В Минтруде захотели запретить нелегальным мигрантам работать в такси и доставке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России нелегальным мигрантам захотели запретить работу в двух сферах. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя Минтруда.

Поступивший в редакцию законопроект обязывает операторов контролировать соблюдение иностранцами трудового законодательства.

Издание отмечает, что итоговую версию документа разрабатывали на протяжении двух лет. Законопроект планируют внести в Госдуму до 4 августа.

Ранее в Госдуме захотели депортировать из страны мигрантов, отбывших наказание в местах лишения свободы. По данным Генпрокуратуры, которые приводят авторы соответствующего законопроекта, в 2023 году число совершенных иностранцами преступлений увеличилось на 75 процентов.

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      Алан Босиков
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