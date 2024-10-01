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16:04, 1 октября 2024Россия

Дума приняла в I чтении проект о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции

Володин: одобрен проект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Проект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции одобрен Госдумой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как сообщил политик, принятый в I чтении законопроект дополняет статью 104.1 УК о конфискации имущества статьей 322.1 «Организация незаконной миграции».

«Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — написал в блоге Володин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что без ревизии выданного ранее гражданства и прекращения массового завоза мигрантов в Россию страна может быть уничтожена за одно поколение.

ЖЗЛ
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