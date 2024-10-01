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09:02, 1 октября 2024Россия

В Госдуме порассуждали о возможном уничтожении России за одно поколение

Депутат Делягин: Россия может быть уничтожена из-за мигрантов за одно поколение

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Без ревизии выданного ранее гражданства и прекращения массового завоза мигрантов в Россию страна может быть уничтожена за одно поколение. О возможном конце государства порассуждал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.

По словам парламентария, в настоящее время Госдума планирует рассматривать законопроекты о миграции, посвященные лишь «малозначимым деталям», а без указанных мер Россию ждет «уничтожение».

Также Делягин с возмущением отметил, что правительство выдало отрицательное заключение на его проект о выборе мигрантом между российским и «своим гражданством».

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентарии предлагают выстраивать миграционное законодательство, исходя в первую очередь из интересов россиян.

ЖЗЛ
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