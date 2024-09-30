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13:44, 30 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались о судьбе выдворяемых из России мигрантов

Яровая: Россия не переживает из-за вступления выдворенных мигрантов в ИГИЛ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия не переживает из-за вступления выдворенных мигрантов в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которую цитирует Daily Storm в Telegram.

Говоря о рассматриваемых в нижней палате мерах ужесточения миграционной политики, Яровая пояснила их смысл. По ее словам, силы государства должны быть направлены на снижение потенциальных угроз. «Нас должно заботить то, чтобы к нам на территорию РФ не приезжали участники экстремистских и террористических организаций», — пояснила вице-спикер Госдумы.

В этой связи депутаты выступают за проведение обязательной проверки знания русского языка у мигрантов, продолжила Яровая. Любой нелегально оказавшийся на территории страны иностранец уже представляет угрозу, напомнила она.

Также Яровая предложила изменить правила приема в российские школы детей мигрантов. Она заявила, что зачислять детей иностранцев в учебные заведения следует только после соответствующей диагностики.

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      Алан Босиков
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