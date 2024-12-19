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14:24, 19 декабря 2024Экономика

Путин назвал доступный для россиян способ сокращения числа мигрантов

Путин предложил повышать производительность труда для сокращения числа мигрантов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России для сокращения количества трудовых мигрантов необходимо в первую очередь повысить производительность труда. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Сам вопрос мигрантов глава государства назвал очень чувствительным, но попросил разделять экономический и правовой аспекты, потому что бизнес жалуется на нехватку рабочей силы. По его словам, предприниматели нуждаются в сотнях тысяч новых рабочих, а взять их негде.

«Выход какой? Чтобы сокращать количество мигрантов, нужно повышать производительность труда. Нужно вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук», — указал Путин.

Далее Путин призвал готовить мигрантов для работы в России у себя на родине, в первую очередь в странах Средней Азии. Речь идет о том, чтобы открывать там российские школы и обучать рабочих русскому языку, рассказывать про российскую культуру и законы. Кроме того, он уверен, что нужно ужесточать требования к тем, кто уже находится в России.

Ранее директор ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» Егор Пащенко рассказал, что в Санкт-Петербурге с нехваткой дворников для уборки снега справляются с помощью студентов. За четыре часа работы (минимальное время) им платят тысячу рублей, то есть в сутки за полный рабочий день можно заработать две тысячи.

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