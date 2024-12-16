В Санкт-Петербурге мигрантам нашли замену для уборки снега

В Санкт-Петербурге студентов позвали убирать снег

Студентам в Санкт-Петербурге предложили помочь дворникам с уборкой снега. О замене мигрантов сообщает «Фонтанка».

Заработать на уборке можно 250 рублей в час, минимальный срок — четыре часа работы. По словам директора ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» Егора Пащенко, первые 20 студентов вышли на расчистку тротуаров 15 декабря. Он отметил, что инвентарь, перчатки и жилетки студентам выдают на месте.

Учащиеся вузов, которые хотят подзаработать на уборке снега, откликаются в специальных чатах, где им сообщают время и место работы. В процессе уборки со студентами работает бригадир, добавил Пащенко.

По состоянию на начало ноября дворник оказался самой дефицитной специальностью в России. На одну вакансию дворника приходилось меньше одного резюме, рассказала руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. При этом в ноябре зарплата дворника выросла на треть, достигнув 35,6 тысячи рублей в месяц.