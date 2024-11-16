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10:18, 16 ноября 2024Экономика

Дворник оказался самой дефицитной специальностью в России

Hh.ru: дворник оказался самой дефицитной специальностью в России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В начале ноября дворник оказался самой дефицитной специальностью в России. Об этом стало известно из исследования платформы hh.ru, проведенного по инициативе ТАСС.

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной, на одну вакансию дворника приходится меньше одного резюме. При этом в ноябре зарплата дворника выросла на треть, достигнув 35,6 тысячи рублей в месяц.

После дворников в рейтинге топ-20 дефицитных специальностей идут токари, сварщики и продавцы-консультанты. За ними следуют специалисты по взысканию задолженности, повары и кондитеры, автослесари и автомеханики, слесари, сантехники и администраторы магазина, врачи и маляры, мерчендайзеры и товароведы.

Замыкают топ-20 электромонтажник, монтажник, машинист и фармацевт-провизор, кладовщик и курьер, уборщица.

Ранее представители Минтруда сообщили, что в 2023 году число занятых подростков 15-17 лет в России выросло на 40 процентов.

Также в ноябре эксперты hh.ru назвали самые необычные вакансии — в октябре ими оказались, в частности, «фея праздника» и «волк продаж».

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