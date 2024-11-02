Названы самые необычные вакансии октября в России

hh: самыми необычными вакансиями октября стали «фея праздника» и «волк продаж»

В октябре в России искали на работу «фею праздника», «волка продаж» и других редких работников. Самые необычные вакансии назвали эксперты hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Международная компания Solar-A ищет в штат эзотерического консультанта со знанием английского языка, который мог бы консультировать клиентов в вопросах тарологии, астрологии и экстрасенсорики. Специалисту, который умеет улавливать суть запросов и «слышать клиента между строк», готовы платить от 40 до 80 тысяч рублей на руки.

Группа финансовых компаний «Finbridge» находится в поиске «финансового волшебника», который будет вести «захватывающие телефонные баталии с клиентами». Соискателю готовы предложить костюм супергероя и зарплату от 80 до 150 тысяч рублей на руки.

Платформа Kingboost.net ищет в штат бустера. Работнику, который будет заниматься прокачкой персонажей клиентов в играх, таких как Diablo 4, World of Warcraft, Destiny 2, FIFA 2023, Apex Legends и других, предлагают гибки график и зарплату в 47-67 тысяч рублей на руки.

Агентство UltraCOM приглашает на работу «настоящего волка продаж с Дзержинского-стрит». От него требуется закрывать сделки по телефону. Потенциального сотрудника готовы мотивировать зарплатой в 50-130 тысяч рублей до вычета налогов. Компания «Чудо Чердачок» готова принять в штат фею праздника, которая будет общаться с клиентами, поддерживать радостную атмосферу во время мероприятий и проводить экскурсии по лофту, контролировать тайминг и помогать актерам и декораторам. За эту работу готовы платить от 60 до 80 тысяч рублей на руки.

Компания Primelab ищет ученика стеклодува для изготовления продукции с использованием газовых и газокислородных горелок. От кандидата требуют среднее или среднее профессиональное (техническое) образование и развитая моторика. Зарплата — от 75 до 80 тысяч рублей на руки. «Азбука вкуса» готова принять в штат шоколатье с опытом работы в производстве шоколадных и кондитерских изделий, а также знание современных технологий обработки шоколада. Ему готовы платить от 128 000 рублей до вычета налогов.

Также, по данным hh.ru, d Москве одними из самых необычных вакансий стали дегустатор еды, гид по барам, ситтер для собак и кошек, а также кипер-экскурсовод в антикафе с енотами. Кроме того, в России на 27 процентов вырос спрос на шашлычников. Больше всего соответствующих вакансий насчитали на Ставрополье.