В Москве назвали пять самых необычных вакансий

HH.ru: в Москве ищут гида по барам и экскурсовода в антикафе с енотами

В Москве одними из самых необычных вакансий назвали дегустатора еды, гида по барам, ситтера для собак и кошек, а также кипер-экскурсовода в антикафе с енотами. Подборку таких предложений от работодателей подготовил сервис Head Hunter (HH.ru) (есть в распоряжении «Лента.ру»).

Гида по столичным и санкт-петербургским барам ищет компания City Pub Crawl. Соискатель обязан отличаться любовью к новым знакомствам, чувством юмора, пунктуальностью, знанием Google Docs и Excel. Тот, кто займет эту должность, должен будет устраивать туры по питейным заведениям для компаний незнакомых ему людей.

Дегустатора еды ищет «ВкусВилл». Там надеются, что их новый сотрудник любит поесть, не боится нового, обладает крепким желудком, «отзывчивыми вкусовыми рецепторами» и знает, что такое органолептика.

В столице также есть место дегустатора — фасовщика шоколадных конфет. Причем без опыта. Работодатель обещает научить всему, что требуется. Оклад: от 270 тысяч до 335 тысяч рублей до вычета налогов.

От 60 тысяч рублей может начать зарабатывать тот, кто станет ситтером для кошек и собак. Иными словами, тем, кому хозяин сможет оставить своих питомцев на время отъезда. Помимо заботы о животном, надо будет поддерживать контакт в чате с клиентом, рассказывать, как прошла прогулка, присылая фотографии.

Еще одна вакансия — кипер-экскурсовод в антикафе с енотами «Пушистая братва» в Москве. Ему предстоит ухаживать за животными, чистить вольеры, общаться с посетителями, уметь ладить с детьми, любить животных и не страдать от аллергии. Оклад — от 70 тысяч рублей на руки.

В мае сообщалось, что в России резко — на 27 процентов — вырос спрос на шашлычников. Больше всего соответствующих вакансий насчитали на Ставрополье. Также стали активно искать людей, готовых занять беседку и дождаться того, кто за нее заплатил. Средняя стоимость — от 700 рублей в час.

Читайте

В конце 2023 года в список необычных вакансий вошли сборщики шампиньонов, вожатые служебных собак, лесопатологи, конфетчики. А воспитателям поросят обещали заработную плату в 53 тысячи рублей в месяц.