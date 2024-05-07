В России заметили рост спроса на представителей необычной профессии

Авито: в России вырос спрос на услуги шашлычников

В России резко вырос спрос на шашлычников, а также людей, готовых занять беседку для компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики Авито Услуг.

«За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на треть 27 процентов, а за последний месяц интерес к таким услугам вырос в 1,5 раза», — выяснили исследователи.

Также оказалось, что сильнее всего спрос на шашлычников вырос в Ставрополье. Следом идут москвичи, жители Дальнего Востока и самарцы.

Кроме того, россияне стали вдвое чаще арендовывать беседки.

«Одна из самых необычных услуг по организации майских праздниках, которая набирает популярность, — предложение занять беседку. Человек может с утра занять беседку или стол в парке, и место отдыха точно дождется вас. Средняя стоимость такой услуги начинается от 700 рублей за час», — рассказали в Авито Услугах.

Вырос спрос и на другой вид майского отдыха — банный. За последний год, по словам исследователей, россияне стали посещать бани чаще на 41 процент.

«При этом свои бани в аренду на платформе банщики стали предлагать на треть чаще, на 33 процента, за аналогичный период времени», — подчеркнули аналитики.

Ранее аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. предупредили россиян об активизации мошенников во время майских праздников. Мошенники активизируются в рабочие дни в начале мая, так как рассчитывают на снижение уровня защиты компаний.

