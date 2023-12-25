Россиянам рассказали о заработках сборщиков шампиньонов и вожатых собак

SuperJob рассказал о доходах сборщиков шампиньонов и других необычных вакансиях

В список необычных вакансий 2023 года вошли предложения работодателей как для начинающих специалистов с небольшой оплатой труда, так и для более опытных кандидатов с хорошим заработком. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков SuperJob.

В такой перечень в компании включили сборщиков шампиньонов с зарплатой от 45 тысяч рублей, вожатых служебных собак (17-20 тысяч), лесопатологов (40-45 тысяч), конфетчиков (22-25 тысяч) рублей, а также воспитателей поросят, которым готовы платить 53 тысячи рублей в месяц.

В качестве дополнительных бонусов от работодателей соискателям иногда предлагают также такую нетривиальную поддержку, как бесплатные билеты на цирковые представления, рассказали эксперты.

Ранее в другой топ редких вакансий, составленный специалистами исследовательского центра «Зарплаты.ру», попали работники контактного зоопарка, готовые взять на себя ответственность за енотов, и блогеры, способные взаимодействовать с индийской аудиторией.