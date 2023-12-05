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07:01, 5 декабря 2023Экономика

Россиянам предложили вакансии циркачей для съемок в кино и обслуживающих енотов

В России нашли вакансии для блогеров, циркачей и ухаживающих за енотами

Фото: Chris Ensminger / Unsplash

Цирковой артист для съемок в документальном сериале о работе отрасли в годы Великой Отечественной войны, работник контактного зоопарка, готовый взять на себя ответственность за енотов, а также блогер, знающий хинди, попали в топ редких вакансий, составленный специалистами исследовательского центра «Зарплаты.ру». С материалами ознакомилась «Лента.ру».

Циркачей, способных выполнять номера, а также внятно читать текст на камеру, на условиях договорной оплаты ищут для съемок в Петербурге. В рамках проекта готовится выход пяти фильмов, которые расскажут зрителям о работе цирков в 1941-1945 годах.

Согласившемуся не только кормить енотов, следить за состоянием их здоровья, убирать территорию и мыть бассейн, но и вести лекции, а также экскурсии для посетителей контактного зоопарка обещают до 50 тысяч рублей за работу по сменам. Более 50 тысяч сможет зарабатывать готовый взаимодействовать с индийской аудиторией блогер, знающий культуру страны, готовый переводить и редактировать тексты на английском языке.

Среди других отмеченных экспертами необычных специалистов, в поисках которых находятся работодатели — оператор контроля качества солнцезащитных очков в Архангельске, ведущий квест-шоу Форт Боярд, Джуманджи, Золотая лихорадка в Ростове-на-Дону и харизматичный ведущий юмористического шоу в Новосибирске, способный искрометно шутить и импровизировать, имеющий много свободного времени с пятницы по воскресенье.

Ранее россиянам рассказали о предложениях работодателей, готовых платить сотрудникам от 600 тысяч до миллиона рублей в месяц. Среди специалистов, которым светят такие заработки, хирурги-трансплантологи, архитекторы-айтишники и менеджеры по продаже стройматериалов.

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      Дмитрий Воронин
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