В России нашли вакансию с месячной зарплатой в миллион рублей

В России хирургам-трансплантологам и архитекторам 1С пообещали большие зарплаты

В Москве хирургу по трансплантации волос, владеющему методами FUE и DHI, готовы платить до миллиона рублей в месяц. Успешного соискателя ждет сменный график и еженедельные выплаты, выяснили специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру», с результатами работы которых ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты проанализировали топ наиболее высокооплачиваемых предложений от российских компаний. Помимо специалиста-трансплантолога в список вакансий с большими зарплатами вошли водитель-дальнобойщик, архитектор 1С и менеджер по продажам стройматериалов.

Архитектору-айтишнику обещают до 700 тысяч рублей в месяц, а также карьерный рост от технического сотрудника до руководителя корпоративных проектов. Помимо этого, водителю с личным автомобилем грузоподъемностью в пять тонн обещают в Хабаровске от 630 тысяч рублей за оформление отгрузочных документов и доставку грузов.

На зарплату до 600 тысяч рублей могут также претендовать старший менеджер по продажам стройматериалов, которому предстоит проводить переговоры, заключать договоры и выезжать на объекты, а также менеджер по лизингу в московской компании, оказывающей услуги юридическим лицам.

Ранее стало известно, что зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самой высокой она оказалась у жителей Тюменской области — опрошенные хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц, а также Москвы и Московской области — там она составила 193 тысячи рублей.