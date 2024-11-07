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07:23, 7 ноября 2024Экономика

Подростки в России стали чаще работать

Минтруд: число занятых подростков 15-17 лет в России выросло на 40 процентов
Вячеслав Агапов

В 2023 году число занятых подростков 15-17 лет в России выросло на 40 процентов. О том, что молодые люди стали чаще работать, в докладе о положении детей и семей заявили представители Минтруда, их цитирует газета «Ведомости».

Как отмечают в ведомстве, число занятых подростков увеличилось до 86,7 тысячи человек. Больше всего несовершеннолетних трудятся в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тысячи человек). Кроме того, их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тысячи человек). Еще 17,3 тысячи подростков работают в сфере обслуживания и торговли.

В общей сложности количество людей, готовых работать по найму и находящихся в поисках среди несовершеннолетних составила 104,9 тысячи человек в 2023 году. Годом и двумя ранее их число составляло 81,3 и 87,9 тысячи человек соответственно.

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По мнению профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, причина роста числа трудоустроенных подростков заключается в дефиците рабочих рук на рынке в России. Это вынуждает работодателей более активно обращать внимание на молодых людей, даже осознавая их низкий уровень квалификации. Компании вынуждены открывать вакансии с частичной занятостью и гибким графиком специально для молодых людей, добавил ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

После того как Госдума разрешила устраиваться на работу без разрешения органов опеки (с согласия одного из родителей и получения медсправки), количество вакансий для несовершеннолетних выросло на 300-400 процентов. За 2023 году также увеличилось число трудоустроенных подростков.

Как показал опрос сервиса по поиску работы hh.ru, большинство россиян (64 процента) положительно отнеслись к трудоустройству подростков. Нейтрально к подобной идее относятся 16 процентов респондентов, еще 17 процентов россиян не поддерживают инициативу о работе в школьном возрасте.

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