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12:27, 1 сентября 2023Экономика

Большинство россиян захотели отправить школьников работать

HeadHunter: 64 % россиян поддержали идею трудоустройства школьников

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство россиян захотели отправить школьников работать — к трудоустройству подростков положительно отнеслись 64 процента опрошенных. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Headhunter пишет РБК.

Нейтрально к подобной идее относятся 16 процентов респондентов, еще 17 процентов россиян не поддерживают инициативу о работе в школьном возрасте. По мнению россиян, хорошими работниками школьников делают их активность и заинтересованность в развитии (32 процента), желание обрести финансовую независимость (20 процентов), а также ум и сообразительность (12 процентов). При этом 17 процентов респондентов считают, что подростки не смогут хорошо справиться с трудовыми обязанностями.

Плюсами трудоустройства школьников россияне чаще всего называли развитие самостоятельности (73 процента) и ответственности (66 процентов), появление личных денег (64 процента), получение навыков (63 процента) и жизненного опыта (62 процента). При этом среди негативных сторон такой тенденции респонденты отмечали риск обмана подростков со стороны работодателя (61 процента), сложности в совмещении учебы с работой (48 процентов), усталость и стресс (45 процентов), а также отсутствие свободного времени (34 процента). 22 процента опрошенных заявили, что работа в юном возрасте может быть опасна.

По мнению большинства участников опроса, больше всего школьникам подошла бы занятость, не требующая специальных навыков — так считают 54 процента россиян. 52 процента считают, что подросткам лучше заниматься легким физическим трудом, 51 процент — легким умственным, а половина россиян предложила бы школьникам креативную или творческую работу.

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Коллеги школьного возраста были у 22 процентов респондентов, в основном они работали на позициях стажера (53 процента), ассистента/помощника (45 процентов) или внештатного сотрудника (25 процентов). Сами работали в подростковом возрасте 38 процентов россиян. 22 процента пожаловались на то, что пытались устроится на работу во время учебы в школе, но не нашли подходящих предложений на рынке труда.

Опрос портала был проведен с 22 по 30 августа, в нем приняли участие 2153 российских соискателя.

Закон, упрощающий трудоустройство подростков, вступил в силу в июне. Теперь компаниям больше не нужно получать согласие от органов опеки для заключения и расторжения трудового договора с детьми старше 14 лет. При приеме на работу потребуется только согласие одного из родителей.

Позднее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в способности детского труда справиться с проблемой кадрового голода в России. По ее словам, работодатели не очень охотно принимают школьников: детям положен сокращенный рабочий день, при этом им необходимо выплачивать минимальный размер оплаты труда.

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