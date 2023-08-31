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17:21, 31 августа 2023Экономика

В России усомнились в способности детского труда справиться с кадровым голодом

Депутат Бессараб: детский труд не решит проблему кадрового дефицита в России

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в способности детского труда справиться с проблемой кадрового голода в России. Ее слова приводит НСН.

Сейчас для трудоустройства ребенка не требуется разрешение органов опеки — только согласие родителей. Однако работодатели не очень охотно принимают школьников: детям положен сокращенный рабочий день, при этом им необходимо выплачивать минимальный размер оплаты труда, отметила депутат.

«В таких случаях включаются региональные бюджеты, чтобы подросток получал хотя бы минимальную оплату труда. Я не могу сказать, что это все решит проблему кадрового дефицита в России. Это просто летнее трудоустройство подростков», — объяснила она.

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В июле 2023 года промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом — дефицит сотрудников испытывали 42 процента предприятий. По данным Института экономической политики имени Гайдара, это максимальный показатель с 1998 года. Причинами нехватки рабочих рук стали отсутствие работников нужной квалификации или специальности и неинтересные для специалистов вакансии, заявила профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская.

По словам члена комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольги Пилипенко, в России наметилось серьезное отставание в отраслях электроники и микроэлектроники. Государственную политику необходимо направить на качественную подготовку инженерных кадров, которые необходимы реальному сектору экономики, добавила она.

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    Вячеслав Агапов
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