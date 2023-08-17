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19:02, 17 августа 2023Экономика

В Госдуме назвали самые востребованные специальности в России

Депутат Пилипенко: Россия остро нуждается в подготовке кадров в микроэлектронике

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К настоящему времени в России наметилось серьезное отставание в таких отраслях, как электроника и микроэлектроника. По этой причине технические специальности сейчас больше других востребованы на внутреннем рынке, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Она отметила, что государственная политика должна быть направлена на качественную подготовку инженерных кадров, которые сейчас необходимы реальному сектору экономики. Есть целый ряд отраслей, которые нуждаются в стремительном развитии. В числе таковых Пилипенко назвала легкую промышленность, машиностроение, станкостроение, тяжелую металлургию, электронику и микроэлектронику.

При этом в последних двух сегментах, как уточнила депутат, отставание России от иностранных производителей является особенно заметным. «Мы серьезно отстали в электронике, в микроэлектронике. Нам нужно семимильными шагами идти вперед, чтобы давать компетенции ребятам в этих направлениях и готовить кадры», — заключила Пилипенко.

Ранее о росте востребованности инженеров заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, механики на заводе в настоящее время опережают по уровню спроса на рынке труда даже IT-специалистов. В целом в 2023 году интерес к представителям рабочих профессий заметно вырос.

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