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06:52, 21 июля 2023Экономика

Названы самые востребованные в 2023 году профессии

HR-эксперт Мурадян: IT-профессии перестали быть самыми востребованными в 2023 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

IT-специальности в 2023 году перестали быть самыми востребованными, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что сейчас самым большим спросом у работодателей пользуются представители рабочих профессий.

«Как ни удивительно, IT-специальности сейчас обогнали другие профессии. Позиции рабочих специальностей стали более востребованными, они на первом месте. Это, например, позиция инженера-механика на заводе», — рассказал он.

Мурадян также назвал и другие профессии, которые в текущем году стали наиболее востребованными.

«Дальше идут IT-специалисты, юристы, экономисты, маркетологи, HR-специалисты», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова анонсировала выделение профессии блогера в отдельный вид экономической деятельности. Лантратова напомнила, что ранее инициировала выделения в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельного кода для блогерской деятельности, предложение поддержали в Минэкономразвития.

«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — сообщила она, отметив, что масштаб рынка influence-маркетинга достиг 45-50 миллиардов рублей.

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    Кирилл Садовский
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