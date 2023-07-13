В Госдуме анонсировали создание отдельной профессии для блогеров

Депутат Лантратова анонсировала выделение профессии блогера в отдельный вид

Депутат Госдумы Яна Лантратова анонсировала выделение профессии блогера в отдельный вид экономической деятельности. Об этом она объявила у себя в Telegram-канале.

«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — написала она. По словам депутата, масштаб рынка influence-маркетинга достиг 45-50 миллиардов рублей.

Лантратова напомнила, что ранее инициировала выделения в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельного кода для блогерской деятельности. Это предложение поддержали в Минэкономразвития. Она также рассказала, что ранее встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным. С ним были обсуждены дальнейшие шаги к выделению деятельности блогеров в отдельную профессию.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о добровольной регистрации блогеров как СМИ. Предполагается, что блогеры смогут официально участвовать в мероприятиях и вести съемку в общественных местах, при этом к ним будут предъявляться те же требования, что и к журналистам. Это же проект предлагал ввести для профессии блогера отдельный код в ОКВЭД.

В феврале доходы блогеров впервые начали снижаться по итогам года. По данным платформы Perfluence, главной причиной стала блокировка в России Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кроме того, инфлюэнсеры лишились дохода из-за ухода западных рекламодателей.