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07:10, 3 февраля 2023Экономика

В России начали снижаться доходы инфлюенсеров

«Ъ» сообщил, что доходы инфлюенсеров в РФ впервые начали снижаться по итогам года

Фото: Unsplash.com

Доходы инфлюенсеров от рекламы в России впервые начали снижаться по итогам года, падение в 2022 году составило пять процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку Perfluence, платформы, которая насчитывает 350 тысяч зарегистрированных лидеров мнений.

Отмечается, что блогеры и знаменитости лишились части западных рекламодателей, однако ключевым фактором названа блокировка Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Доля доходов в этой социальной сети упала с 67 до 30 процентов. В то же время лидирующие позиции занял Telegram, повысив с 18 до 49 процентов долю от общего объема выплат.

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Участники рынка рекламы подтвердили спад по итогам года, при этом их оценки более пессимистичны. В «Адмитад Россия» считают, что сокращение превысило 20 процентов, РА SA Media называет цифру в 10-20 процентов.

Эксперты также полагают, что признание Meta экстремистской и блокировка Instagram, а также уход с рынка TitTok спровоцировали резкое снижение доходов инфлюенсеров от рекламы.

В 2023 году сегмент ожидает наращивание темпов роста, в том числе за счет коротких вертикальных видео и китайских компаний, считающих подобную рекламу эффективным ресурсом.

Негативным фактором, по словам экспертов, может стать закон о маркировке рекламы, который обязывает блогеров помечать каждое оплаченное размещение.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал прекрасными перспективы развития российских компаний на отечественных платформах. Он также подчеркнул, что в стране существует множество сервисов, где можно развивать свой бизнес.

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Марина Совина
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