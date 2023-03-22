В Госдуме поддержали проект об упрощении трудоустройства подростков

Думский комитет поддержал проект об упрощении трудоустройства подростков

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В случае принятия документа компаниям больше не нужно будет получать согласие от органов опеки для заключения и расторжения трудового договора с детьми старше 14 лет. При приеме на работу потребуется только согласие одного из родителей. Однако для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участие представителей государства по-прежнему будет необходимо.

Поддержанный комитетом законопроект также предлагает освободить работодателей от необходимости проводить медосмотр несовершеннолетних соискателей при условии, что у них имеются результаты недавнего осмотра. Планируется также оптимизировать контрольно-надзорные мероприятия — проводить их только по заявлению подростка или его представителя, а не по факту трудоустройства.

Соавтор инициативы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заявил, что законопроект может быть рассмотрен уже в ближайшие недели. «Лучшая профориентация — это опыт работы, поэтому мы считаем, что все барьеры, связанные с трудоустройством подростков, необходимо снять», — добавил он.

На фоне мобилизации и оттока россиян за рубеж в прошлом году во многих отраслях российской экономики возникла нехватка кадров. В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в правительстве крайне обеспокоены дефицитом на российском рынке труда. В сложившихся условиях российские компании стали гораздо чаще привлекать молодых специалистов. 77 процентов работодателей в 2022 году принимали сотрудников без опыта.