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12:17, 15 марта 2023Экономика

Работодатели в России стали охотнее нанимать специалистов без опыта

77% российских компаний в 2022 году брали на работу специалистов без опыта

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российские компании в 2022 году стали гораздо чаще привлекать молодых специалистов без опыта работы. Об этом говорится в исследовании АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) и группы компаний Ancor.

В онлайн-опросе приняли участие 1737 компаний, и более трех четвертей из них (77 процентов) заявили, что брали на постоянную работу сотрудников без опыта. Среди тех, что ранее не делали этого, 96 процентов работодателей планируют такой найм в будущем. По результатам исследования, самой популярной причиной для привлечения талантливой молодежи (92 процента) стала возможность «вырастить специалиста под свой запрос», а более трети респондентов планируют таким образом повысить узнаваемость своего HR–бренда среди молодежи.

Среди причин для отказа от приема на работу людей без опыта чаще других назывались нехватка ресурсов для адаптации и обучения и особенности нового поколения. Реже других вчерашних студентов брали компании из сфер здравоохранения, недвижимости и строительства.

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В исследовании также отмечается, что все меньше компаний делают ставку на стажерские программы. По словам генерального директора РСВ, и. о. ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, число таких работодателей за два года сократилось на 20 процентов. Говоря о причинах отказа от стажерских программ, 46 процентов опрошенных заявили, что не имели их ранее и не планируют запускать в ближайшее время. Более трети сослались на трудности в привлечении стажеров, 21 процент пожаловался на ограничения бюджета, лишь 15 процентов упомянули в качестве причины геополитические события.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда сообщила о достижении исторического минимума безработицы в январе 2023 года. Количество зарегистрированных безработных опустилось до 563,6 тысячи человек (3,6 процента). В простое находятся 49 тысяч работников, что на 35 тысяч меньше, чем наблюдалось в начале года. 14 марта президент Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода также добавил, что безработица в России продолжает снижаться.

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Влада Горячева
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