Официальная безработица в России достигла исторического минимума

Вице-премьер Голикова сообщила о достижении исторического минимума безработицы в январе

Уровень безработицы в России в январе 2023 года, по официальным данным, достиг исторического минимума. Об этом после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По ее словам, количество зарегистрированных безработных опустилось до 563,6 тысячи человек (3,6 процента). В простое находятся 49 тысяч работников, что на 35 тысяч меньше, чем наблюдалось в начале года.

Отдельно вице-премьер сообщила, что заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах. В рамках программы субсидий на наем работодатели отправили 41 тысячу заявок. Из них 3,7 тысячи заявок приходится на Москву, 2,8 тысячи — на Красноярский край, а более двух тысяч — на Татарстан.

Ранее Центробанк в списке главных угроз российской экономики на 2023 год назвал, помимо технологических ограничений и слабости внешнего спроса, нехватку квалифицированного персонала.

В свою очередь опрос граждан и компаний, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР) и социологическим центром ЦСП «Платформа, показал, что 62 процента видят нехватку персонала на предприятиях. При этом каждый третий из тех, кто замечает дефицит, говорит о существовании проблемы на всех уровнях.