Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:29, 2 марта 2023Экономика

Россияне заявили о нехватке работников в регионах

ЦСР: около 62% опрошенных россиян из регионов отметили дефицит персонала на предприятиях

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Большинство россиян отмечают нехватку персонала на предприятиях в регионах — такого мнения придерживаются около 62 процентов граждан и компаний, опрошенных Центром стратегических разработок (ЦСР) и социологическим центром ЦСП «Платформа». Исследование есть в распоряжении ТАСС.

Примерно 20 процентов респондентов заявили о дефиците работников на всех уровнях, а 19 процентов — о нехватке только узких специалистов. В докладе отмечается, что для корпоративногно сектора удержание наиболее ценных кадров и привлечение нового персонала в настоящий момент является одним из главных вызовов.

Население, в свою очередь, призывает улучшить сферу здравоохранения в регионах. Тема является наиболее чувствительной и одновременно сложной для поддержки со стороны бизнеса из-за регуляторных ограничений и сложностей с квалифицированным персоналом, указано в докладе.

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023

Опрос проводился онлайн, в нем участвовали 1,3 тысячи респондентов из четырех индустриальных регионов (Нижегородская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Челябинская область). В исследовании также приняли участие 20 крупных компаний, 15 региональных администраций и 10 экспертных центров.

Дефицит кадров на данный момент является одной из главных угроз для перехода российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года, указывал ранее Центробанк. Нехватка персонала стимулирует рост зарплат вне зависимости от результатов работы, а это, в свою очередь, способно сдержать процессы структурной трансформации. Кроме того, увеличение доходов сотрудников, отвязанное от реального роста производительности труда, является потенциально проинфляционным фактором.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область
В украшении Кейт Миддлтон разглядели тайный смысл
ФСБ задержала сотрудника МВД при попытке сбыть наркотические вещества
Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию
В ДНР заявили о применении ВСУ химических боеприпасов
Путин назвал главную цель России
Россиянам объяснили разницу в пользе между яблоками разных цветов
Путин пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев»
G20 осудила удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины
Оксана Самойлова сфотографировалась в купальнике на фоне снега
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.