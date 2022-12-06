В правительстве обеспокоились дефицитом на российском рынке труда

Министр Решетников: в правительстве обеспокоены дефицитом на российском рынке труда

В правительстве России крайне обеспокоены дефицитом на российском рынке труда — этот фактор является ограничителем для отечественной экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

«Нас очень сильно волнует, конечно, рынок труда, потому что по факту он дефицитный на сегодняшний момент, и это является ограничителем [для экономики]», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о проблемах в экономике.

Решетников добавил, что кабмин также волнует ситуация с ввозом товаров из-за рубежа, в первую очередь — промежуточный импорт, от которого зависит производство в стране. «Нам нужно как можно быстрее решать все эти вопросы, связанные с Дальним Востоком: заторами на погранпереходах, вопросы расширения транспортных коридоров и так далее», — разъяснил министр. По его словам, приоритетными задачами для России являются переориентация экспорта в другие страны и поиск новых путей для импорта.

По мнению экспертов, на фоне украинского конфликта и западных санкций Россию ждет рост конкуренции за наем рабочих и инженеров из-за их дефицита и расширение экспансии государства в экономике. Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности.