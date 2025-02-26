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17:14, 26 февраля 2025Экономика

ЦБ оценили масштабы перегрева российской экономики

ЦБ: В октябре-декабре масштаб перегрева российской экономики не снизился
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

К началу 2025 года риски перегрева российской экономики остались на высоком уровне. Об этом сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка РФ, опубликованном на сайте регулятора.

Для перегрева экономики характерны дисбаланс спроса и предложения, кадровый голод, замедление роста ВВП, высокая инфляция, увеличение дефицита бюджета, перекредитование и т.д. В октябре-декабре масштабы перегрева российской экономики не уменьшились, отметили в ЦБ. Напротив, возросшее инфляционное давление оказало негативное воздействие на внутренний рынок. Проблем также добавляет сохраняющаяся кадровая напряженность. Угроза усиления нехватки работников остается актуальной, резюмировали в регуляторе.

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В то же время в ЦБ прогнозируют постепенное снижение перегрева российской экономики в среднесрочной перспективе. Подобному развитию событий, ожидают в регуляторе, будет способствовать в том числе жесткая денежно-кредитная политика и рекордно высокая ключевая ставка, которая по итогам февральского заседания совета директоров осталась на уровне в 21 процент годовых.

Что касается инфляции, то ее выход на пиковые значения ожидается в апреле-мае 2025 года. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки по итогам следующего собрания, которое состоится 21 марта. Главным условием для ее снижения в регуляторе назвали устойчивое снижение темпов роста потребительских цен, чего пока не наблюдается на внутреннем рынке.

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