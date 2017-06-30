Наука и техника
 

Найдена причина вымирания пчел

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Канадские, британские и немецкие ученые в первом масштабном общеевропейском исследовании подтвердили, что неоникотиноиды отрицательно влияют на популяции пчел. Две соответствующих работы опубликованы в журнале Science.

В первом исследовании ученые наблюдали за тремя видами пчел, которые обитали в районах произрастания масличных культур, обработанных неоникотиноидами. Оказалось, что численность популяций насекомых резко снизились в Венгрии и Великобритании, но не в Германии (из-за доступа насекомых к широкому спектру цветковых). Во всех трех странах наблюдалось снижение репродуктивных возможностей пчел.

Во втором исследовании ученые наблюдали за канадскими пчелами, обитавшими вблизи кукурузных полей, также обработанных инсектицидами. Оказалось, что средняя продолжительность жизни рабочих пчел данных районов была ниже нормы, также сокращалась численность пчеломаток в семьях.

Всего ученые пронаблюдали за пчелами, которые обитают или располагаются вблизи полей суммарной площадью две тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в деградации популяций пчел участвует несколько факторов, использование неоникотиноидов является одним из них. Отмечается, что исследование финансировалось компаниями, производящими инсектициды, но его результаты интерпретировались независимыми экспертами.

Пчелы важны прежде всего для опыления растений. Только в США насекомые опыляют, по разным оценкам, до четверти всех сельскохозяйственных культур. Соответствующий рынок услуг в стране оценивается в 10-15 миллиардов долларов в год.

Одной из причин вымирания пчел ученые также называют мировую торговлю насекомыми, приводящую к распространению клеща-паразита Varroa destructor.

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