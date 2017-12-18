В древнегреческих экскрементах нашли опасных паразитов

Ученые Кембриджского университета обнаружили следы кишечных паразитов в древних фекалиях, найденных в древнегреческих захоронениях на острове Кеа (южная часть Эгейского моря). Об этом сообщает издание Science Alert.

Археологи исследовали 25 захоронений, которые датируются неолитом (четыре тысячи лет до нашей эры), бронзовым веком (две тысячи лет до нашей эры) и эпохой Древнего Рима (146 лет до нашей эры — 330 год нашей эры). Специалисты проанализировали грязь, оставшуюся на тазовых костях и состоящую из экскрементов. Они также изучили образцы почвы у ног скелетов и черепов, чтобы убедиться, что паразиты являются именно кишечными, а не обитают в грунте.

В четырех захоронениях были обнаружены яйца паразитов — круглых червей Trichocephalus trichiurus (власоглавы). По мнению исследователей, о них писал древнегреческий врач Гиппократ, называя Ascaris.

В своих медицинских трудах Гиппократ описал три вида паразитов: Helmins strongyle, Ascaris и Helmins plateia. Историки не знали, каких именно паразитов имел в виду древнегреческий врач, хотя тот подробно описывал симптомы заражения: слабость, рвоту, диарею, усталость, лихорадку и судороги, потерю аппетита, изжогу и вздутие живота. Исследователи полагали, что Helmins strongyle и Ascaris относятся к круглым червям, а Helmins plateia — к плоским.

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