В заду статуи Иисуса нашли тайное послание

Видео: davincirestauro / YouTube

Испанские реставраторы обнаружили капсулу времени с посланием в задней части деревянной статуи Иисуса Христа XVIII века. Исторический документ, автором которого является капеллан собора Бурго-де-Осма Хоакин Мингуэс (Joaquín Mínguez), содержит сведения о экономике, политике и культуре того времени. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Деревянная статуя Cristo del Miserere принадлежит церкви Санта-Агеда, находящейся в муниципалитете Сотильо-де-ла-Рибера. Записи были обнаружены, когда реставраторы сняли часть ягодиц у скульптуры. Текст датирован 1777 годом. По мнению историков, священник намеренно запрятал послание, чтобы оно оставалось не найденным в течение нескольких сотен лет.

В тексте упоминается создатель статуи — скульптор Мануэль Бал (Manuel Bal). Кроме того, в документе рассказывается о быте, выращиваемых культурных растениях (пшеница, рожь, ячмень и овес) и вине из региона Аранда. Также описываются популярные виды развлечения (игры в карты и мяч) и распространенные заболевания (тиф и малярия).