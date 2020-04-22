В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России до сих пор находится в фазе роста, но его темпы начинают понемногу снижаться. Такую оценку в интервью «Эху Москвы» дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мы сейчас еще видим — это такой натуральный рост», — сказала она.

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Вуйнович указала, что стабилизацию ситуации можно ожидать через несколько дней. «Это значит, что число случаев будет равномерно, потому что оно сейчас скачет», — уточнила представительница ВОЗ.

По ее словам, течение эпидемии в стране неоднородное, разные российские регионы находятся на разных его стадиях. В Москве заражение началось раньше, поэтому и картина складывается отличная от других субъектов.

Собеседница радиостанции отметила, что российские власти принимают «очень-очень» комплексные меры, в которых учтены рекомендации ВОЗ, опыт Китая, Италии, Испании и других государств. Она подчеркнула, что рост заболеваемости может продолжиться по всей стране, если население откажется соблюдать изоляцию, а зараженные не будут выявлены и изолированы.

Вуйнович также говорила о низкой смертности россиян с коронавирусом, и что стране удалось сохранить систему здравоохранения.

По данным на 22 апреля, в России насчитывается 58 тысяч жителей с COVID-19. 513 человек умерли, 4420 поправились.

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