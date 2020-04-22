ВОЗ раскрыла особенности подсчета смертности от коронавируса в России

Смерть зараженных COVID-19 считается вызванной коронавирусом даже в том случае, если пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, особенности подсчета связаны с тем, что существуют как прямые случаи смерти от коронавируса, так и летальные исходы от других заболеваний. Вуйнович заверила, что этот вопрос будет детально исследоваться после окончания пандемии.

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При этом в России ведется статистика и по смертности от внебольничной пневмонии. «Это первое заболевание, где, возможно, пропускается диагноз. И этот показатель сравнивается с 2019-м, с 2018-м годом. И он абсолютно не растет. Наоборот, он чуть-чуть ниже, потому что в предыдущие годы была более высокая смертность, возможно, из-за других патогенов», — заявила представитель ВОЗ.

Она добавила, что граждане с пневмонией оперативно обращаются за помощью. «И, возможно, это влияет на не такую высокую смертность от всех внебольничных пневмоний, включая COVID-19», — заключила Вуйнович.

В ходе той же беседы Вуйнович заявила, что в России сохраняется один из самых низких уровней смертности в мире. По ее словам, это объясняется тем, что эпидемия началась в разное время в разных регионах — это влияет как на число зараженных, так и на смертность от вируса.

Россия находится на 10-м месте в мире по числу инфицированных с показателем 52 763 случая в 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 5642 новых заражений. С начала эпидемии COVID-19 умерли 456 человек, вылечились 3873 пациента.

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