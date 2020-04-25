Помощник Путина назвал приоритеты для власти

Власти должны в первую очередь следить за безработицей и уровнем доходов граждан. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями — за безработицей и за доходами населения — органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона», — сказал он.

Орешкин подчеркнул, что по этим пунктам во всем мире наблюдаются негативные тренды. В частности, если в США за месяц за пособием по безработице обратились 22 миллиона человек, то в России большое количество людей были отправлены в вынужденные отпуска, также отмечалось снижение уровня зарплат.

Ранее 25 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в результате пандемии новой коронавирусной инфекции от шести до девяти миллионов россиян — не менее 7-8 процентов экономически активного населения страны — могут остаться без работы. В худшем случае безработица может достигнуть 10 процентов. По данным Росстата, в марте она составляла 4,7 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!