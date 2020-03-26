Винокур раскрыл подробности состояния Лещенко

Юморист Владимир Винокур назвал глупостями сообщения о том, что у исполнителя Льва Лещенко обнаружили коронавирус, и раскрыл подробности состояния артиста. Его слова передает Telegram-канал «Подъем» в четверг, 26 марта.

Винокур заявил, что узнал бы о коронавирусе первым, поскольку все время находится на связи с Лещенко и его супругой. «А у меня такой нет информации», — отметил он.

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Юморист подчеркнул, что Лещенко «бодрый, насколько это возможно с двухсторонним воспалением легких в 78 лет».

Как заявил Винокур журналистам RT, он общался в четверг с женой Лещенко Ириной, которая рассказала ему об улучшении состояния артиста. «Улучшения есть. Сегодня утром мне жена сообщила, что лучше. Лечат от двухстороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелей переносит, потому что ему 78 лет», — передает слова юмориста Telegram-канал «RT на русском».

Ранее в четверг источник «Ленты.ру» сообщил, что у Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Накануне стало известно, что артист попал в реанимацию после того, как начал задыхаться.

Лещенко и его супругу госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус 24 марта. Сообщалось, что врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

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