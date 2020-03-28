Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии

Жена заразившегося коронавирусом Льва Лещенко Ирина рассказала о его состоянии. Она отправила соответствующее СМС-сообщение композитору Игорю Крутому, текст приводит «Московский комсомолец».
«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала супруга народного артиста РСФСР.
Лещенко вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. Позднее врачи подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР.
Артист, как и многие другие российские звезды, посетил вечеринку Крутого в честь его дня рождения. Свое присутствие на празднике подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что приехал на мероприятие поздно, поэтому не встретился с Лещенко.
С подозрением на коронавирус в больницу доставили также артиста Игоря Николаева, посетившего день рождения композитора.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения