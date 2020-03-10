Умер актер из «Ликвидации»

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте театра «Сатирикон», в котором служил артист.

«Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в "Сатириконе", бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал только нежные и глубоко сердечные чувства», — говорится в обращении труппы театра.

Родившийся в Ленинграде в 1936 году Михайловский также выступал в Ленинградском театре юного зрителя, Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина и театре «Эрмитаж». Помимо этого, он снялся в сериалах «Ликвидация», «Исаев», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя» и в фильме «Долгое прощание».

